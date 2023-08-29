Верховный суд РФ разрешил увольнять за пьянство после дела слесаря из Петербурга

Верховный суд РФ разрешил увольнять сотрудников за приход на работу пьяным. Фото: Олег ЗОЛОТО

Верховный суд РФ разрешил увольнять сотрудников за приход на работу в пьяном виде даже без медосвидетельствования. Как оказалось, такое решение приняли после разбирательства со слесарем-сборщиком двигателей завода «Красный октябрь» в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Верховного суда.

Как следует из материалов дела, пьяного слесаря поймал сотрудник, отвечающий за соблюдение режима на предприятии. Он составил акт о нахождении мужчины на рабочем месте в состоянии опьянения, а начальник отправил его на медосвидетельствование. Однако оплачивать анализы и транспорт до клиники на заводе не стали. И сам работник не захотел платить за процедуру из своего кармана. Тогда сотрудника уволили, но он пошел в суд.

- Суд первой инстанции пришел к выводу, что увольнение было произведено работодателем с нарушением требований действующего трудового законодательства, поскольку ответчик не представил суду достаточных доказательств нахождения сотрудника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в материалах дела.

Дело рассматривалось в судах трех инстанций. И все они признали, что доказательств увольнения по статье нет. Поэтому завод дошел до Верховного суда, чтобы доказать свою правоту. В итоге суд решил, что пьяным нельзя появляться не только на своем рабочем месте, но и в целом на территории работодателя. Поэтому решение о восстановлении на работе слесаря отменили и направили дело на пересмотр.