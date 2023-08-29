Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 августа 2023 11:58

Верховный суд РФ разрешил увольнять за пьянство после дела слесаря из Петербурга

Верховный суд РФ разрешил увольнять сотрудников за пьянство на работе даже без медосвидетельствования после дела слесаря из Петербурга
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Верховный суд РФ разрешил увольнять сотрудников за приход на работу пьяным.

Верховный суд РФ разрешил увольнять сотрудников за приход на работу пьяным.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Верховный суд РФ разрешил увольнять сотрудников за приход на работу в пьяном виде даже без медосвидетельствования. Как оказалось, такое решение приняли после разбирательства со слесарем-сборщиком двигателей завода «Красный октябрь» в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Верховного суда.

Как следует из материалов дела, пьяного слесаря поймал сотрудник, отвечающий за соблюдение режима на предприятии. Он составил акт о нахождении мужчины на рабочем месте в состоянии опьянения, а начальник отправил его на медосвидетельствование. Однако оплачивать анализы и транспорт до клиники на заводе не стали. И сам работник не захотел платить за процедуру из своего кармана. Тогда сотрудника уволили, но он пошел в суд.

- Суд первой инстанции пришел к выводу, что увольнение было произведено работодателем с нарушением требований действующего трудового законодательства, поскольку ответчик не представил суду достаточных доказательств нахождения сотрудника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в материалах дела.

Дело рассматривалось в судах трех инстанций. И все они признали, что доказательств увольнения по статье нет. Поэтому завод дошел до Верховного суда, чтобы доказать свою правоту. В итоге суд решил, что пьяным нельзя появляться не только на своем рабочем месте, но и в целом на территории работодателя. Поэтому решение о восстановлении на работе слесаря отменили и направили дело на пересмотр.