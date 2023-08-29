Дел о даче взятки в Петербурге стали рассматривать больше, чем о получении

В Петербурге выросло количество уголовных дел о даче взятки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге стали чаще судить за дачу взятки, чем за получение. Так, в первой половине 2023 года суды рассмотрели 46 уголовных дел о даче взятки, а это столько же, сколько было за весь 2022 год. А дел о получении взятки в прошлом году насчитывалось 68, а за первые шесть месяцев текущего года - 29. С такими показателями данное коррупционное преступление находится на втором месте рейтинга. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов, пишет «Деловой Петербург».

В тройке лидеров оказались дела о мелком взяточничестве. С января по июнь суды Северной столицы рассмотрели 18 подобных дел, а за весь прошлый год их оказалось 42.

- Далее идет посредничество во взяточничестве - 29 дел в прошлом году и 14 дел за первую половину 2023 года. 11 дел в этом году рассмотрели о превышении должностных полномочий, за весь 2022 год - 42. На злоупотребление должностными полномочиями пришлось 10 дел за первое полугодие 2023 года и 29 дел годом ранее, - говорится в статистике судов.