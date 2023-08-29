Гимназию №622 отремонтировали в Петербурге после жалобы горожанки

Гимназию №622 капитально отремонтировали после жалобы петербурженки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Состояние гимназии №622 в Петербурге оставляло желать лучшего. Здание построили 30 лет назад и за время его эксплуатации на фасаде появились трещины и сколы, начала осыпаться штукатурка. У одной из жительниц Выборгского района эта ситуация вызвала сильное беспокойство, поэтому она в октябре 2022 года обратилась к губернатору Александру Беглову. Он поручил провести капитальный ремонт школы. И вот, к началу нового учебного года гимназию отремонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Дети должны учиться в комфортных условиях. Все школы должны быть подготовлены к началу учебного года, - отметил глава города.

Специалисты капитально отремонтировали фасад здания и крылечки, заменили 653 окна и девять входных дверей. Также в гимназии установили систему контроля и управления доступа на все входные двери.