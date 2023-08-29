Более 60 процентов петербуржцев выступили за запрет электросамокатов

Больше половины петербуржцев выступили за запрет кикшеринга. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Петербурге пока не планируют вводить запрет на электросамокаты. Однако большинство жителей Северной столицы - 66 процентов - хотели бы, чтобы кикшеринг исчез с улиц. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи петербуржцев старше 18 лет сервисом SuperJob.

- В Петербурге за запрет электросамокатов проголосовали два из трех жителей: «Езда на таких самокатах крайне небезопасна, кроме того, очень мешает пешеходам»; «Столько аварий из-за них и пешеходов сбивают!» - говорится в исследовании.

При этом каждый четвертый житель Северной столицы выступает против запрета. По мнению 24 процентов опрошенных, в городе просто следует создать инфраструктуру для самокатов. Примечательно, что за лето тех, кто поддерживает идею запрета кикшеринга, стало на 16 процентов больше.

Напомним, что депутаты Законодательного Собрания начали продумывать новые правила для электросамокатов. В частности, предлагается ввести страховку и ограничение по возрасту для самокатчиков, а также создать список парковок, где можно оставлять данный транспорт.