Росприроднадзор проверил воздух над заводом по переработке мусора в Янино

Завод по переработке мусора в Янино чист. Фото: t.me/infoeco_spb

Жители поселка Янино-1 давно жалуются на вонь. Откуда она, что послужило источником – неизвестно, но люди грешат на мусороперерабатывающий завод. Все-таки специфика предприятия такова, что первые подозрения падают именно на него.

После многократных обращений с жалобами на неприятный запах Росприроднадзор решил провести проверку. Замеры загрязняющих веществ произвели с трех точек, чтобы уж наверняка. Исследования проводились в санитарно-защищенной зоне, той самой, которая должна оградить жителей от воздействия вредных веществ и, желательно, неприятного запаха.

- По показателям диоксид азота, азота оксид, сероводорода, аммиака, формальдегида, оксид углерода, диоксида серы и меркаптаны нарушений не выявлено, - пояснили в Северо-Западном управлении Росприроднадзора.

Загрязняющие вещества в воздухе содержатся, но в пределах допустимой нормы. Так что МПБО-2 можно вычеркивать из списка источников загрязнения.

К слову, жители поселка Янино не первый раз бьют тревогу из-за экологической ситуации. В прошлый раз претензии жители также предъявляли мусороперерабатывающему заводу. Тогда они просили остановить расширение предприятия и также жаловались на вонь и проблемы со здоровьем.