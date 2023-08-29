Избившего журналистку на Зольной улице петербуржца не стали арестовывать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Невский суд Петербурга не стал арестовывать мужчину, избившего палестинскую журналистку на Зольной улице. Вместо этого ему запретили посещать увеселительные заведения, общаться с пострадавшей и использовать Интернет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Дознаватели считают, что поздним вечером 24 августа местный житель вспылил из-за съемки иностранного телеэфира на улице Зольной и несколько раз ударил по лицу корреспондентку, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Задержанный и его адвокат частично согласились с заявлением, просили не ограничивать доступ в Сеть, общение с потерпевшей и свидетелями. Но суд решил иначе и назначил такую меру пресечения на весь период предварительного расследования. Теперь мужчина не сможет ходить в бары, кафе и рестораны с десяти вечера и до шести утра, общаться с журналисткой и пользоваться Интернетом.