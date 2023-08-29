Петербуржцы получат компенсацию затрат на школьную форму в 5,6 тысячи рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге многодетные семьи получат компенсацию затрат на школьную и спортивную форму. В новом учебном году ее размер составляет 5,6 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Помощь приходит один раз в году на каждого ребенка до 18 лет. Выплата не зависит от уровня дохода семьи. Для ее получения хотя бы один родитель должен быть гражданином России, а также обладать постоянной или временной регистрацией в Петербурге, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Оформить компенсацию многодетные петербуржцы могут в удобном МФЦ по предварительной записи или на портале госуслуг Северной столицы. Для получения выплаты нужен паспорт или временное удостоверение личности, документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, согласие на обработку персональных данных лица и заявление.