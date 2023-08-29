Движение частично ограничат в пяти районах Петербурга с 31 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пяти районах Петербурга частично ограничат движение транспорта. Закрывать дороги города начнут с 31 августа. Временно изменятся маршруты у автомобилистов в Выборгском, Красногвардейском, Московском, Петроградском, Центральном районах. Об этом сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции.

– До 30 сентября ограничат движение по Заречной, Болотной улице. По 13 сентября закроют проезжую часть от улицы Коммуны до Лесной. До первой декады октября временно изменится маршрут по Витебскому проспекту, – уточнили в пресс-службе ГАТИ.

До 15 октября следующего года ограничат проезд на территории Александровского парка. Затронут временные правила также набережную реки Фонтанки и Банный переулок. Все временные перекрытия дорог Петербурга уже опубликовали на карте на сайте ГАТИ.