Ученые СПбГУ научат нейросеть распознавать усталость по глазам

Ученые СПбГУ научили нейросеть вычислять уставших работников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученые СПбГУ научились читать по глазам. Однако все, что они могут сейчас в них разглядеть – нужен ли вам отдых. Научные работники вуза создали базу данных, в которой собрали траектории движения глаз людей в состоянии бодрости и усталости. На ее основе буду обучать нейросети распознавать состояние человека.

- Измерения проводили утром, днем и вечером в течение рабочего дня, процесс фиксировали на видеокамеру. Исследование длилось восемь дней, в нем приняли участие 10 человек, которые занимались различными видами деятельности: пассивным (чтение) и активным (игра в тетрис), - рассказали в пресс-службе СПбГУ.

Зачем это нужно? Для вашей безопасности. Нейросеть внедрят в специальные системы отслеживания. Разработка поможет сократить несчастные случаи из-за влияния человеческого фактора. К областям применения относят: авиацию, промышленность, транспорт, в общем, все те сферы, в которых безопасность людей зависит от состояния сотрудника.