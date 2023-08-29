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НовостиОбщество29 августа 2023 15:08

Ученые СПбГУ научат нейросеть распознавать усталость по глазам

Она будет распознавать усталость по движению глаз
Татьяна САРАНА
Ученые СПбГУ научили нейросеть вычислять уставших работников.

Ученые СПбГУ научили нейросеть вычислять уставших работников.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученые СПбГУ научились читать по глазам. Однако все, что они могут сейчас в них разглядеть – нужен ли вам отдых. Научные работники вуза создали базу данных, в которой собрали траектории движения глаз людей в состоянии бодрости и усталости. На ее основе буду обучать нейросети распознавать состояние человека.

- Измерения проводили утром, днем и вечером в течение рабочего дня, процесс фиксировали на видеокамеру. Исследование длилось восемь дней, в нем приняли участие 10 человек, которые занимались различными видами деятельности: пассивным (чтение) и активным (игра в тетрис), - рассказали в пресс-службе СПбГУ.

Зачем это нужно? Для вашей безопасности. Нейросеть внедрят в специальные системы отслеживания. Разработка поможет сократить несчастные случаи из-за влияния человеческого фактора. К областям применения относят: авиацию, промышленность, транспорт, в общем, все те сферы, в которых безопасность людей зависит от состояния сотрудника.