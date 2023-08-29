Прием заявлений на финские визы откроется в Петербурге с 1 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заявление на финскую визу можно будет подать в Петербурге и других городах Северо-Запада России. Но рассматривать пакет документов будут непосредственно в московском посольстве Республики. Об этом пишет МИД иностранного государства.

– С начала осени консульские и визовые вопросы, ранее рассматриваемые в Северной столице, будут перенаправлять в посольство Республики Финляндия в Москве. Заявления принимаются в визовых центрах VFS Global, – уточнили в пресс-службе финского министерства.

Документы будут принимать с понедельника по пятницу. А записаться можно будет через специальный портал. Напомним, 6 июля этого года Россия сообщила, что генеральное консульство Финляндии в Петербурге прекращает свою работу с октября 2023 года. Из-за этого клиентов принимать в организации прекратят уже с начала сентября.