На вокзалах Петербурга запретили ездить на самокатах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Транспортная прокуратура Петербурга проверила железнодорожные вокзалы города. На них правоохранители заметили гонщиков на самокатах, велосипедах, скейтбордах, гироскутерах, моноколесах и роликовых коньках. Внутри комплекса кататься на них запретили, потому что могут пострадать другие пассажиры. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

– Правоохранители вмешались, после чего региональная дирекция железнодорожных вокзалов ограничила движение граждан на маломобильном транспорте на всей территории вокзалов, включая здания и пассажирские платформы, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Частичный запрет распространяются не только на Петербург, но и остальные города округа. Теперь на таком транспорте можно кататься только на привокзальных территориях перед фасадом здания, если это не мешает другим пассажирам.