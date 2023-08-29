Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2023 15:30

На вокзалах Петербурга запретили ездить на самокатах

Перемещаться на средствах малой мобильности можно исключительно на привокзальной территории
Элеонора КУРЮМОВА
На вокзалах Петербурга запретили ездить на самокатах.

На вокзалах Петербурга запретили ездить на самокатах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Транспортная прокуратура Петербурга проверила железнодорожные вокзалы города. На них правоохранители заметили гонщиков на самокатах, велосипедах, скейтбордах, гироскутерах, моноколесах и роликовых коньках. Внутри комплекса кататься на них запретили, потому что могут пострадать другие пассажиры. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

– Правоохранители вмешались, после чего региональная дирекция железнодорожных вокзалов ограничила движение граждан на маломобильном транспорте на всей территории вокзалов, включая здания и пассажирские платформы, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Частичный запрет распространяются не только на Петербург, но и остальные города округа. Теперь на таком транспорте можно кататься только на привокзальных территориях перед фасадом здания, если это не мешает другим пассажирам.