Микроавтобус влетел в кроссовер на Приозерском шоссе Ленобласти. Фото: t.me/Megapolisonline

Жесткое ДТП произошло около полудня 29 августа в поселке Сосново Ленобласти. Кроссовер и микроавтобус столкнулись на пересечении Приозерского шоссе и Ленинградской улицы. Об этом сообщили очевидцы происшествия в группе ВКонтакте «СОСНОВО LIVE».

– В департаменте организации дорожного движения должны быть специалисты, понимающие, как сделать перекресток более безопасным. Сейчас там все очень непродуманно. Не проходит недели без аварии, – написал один из читателей сообщества в социальной сети.

На видео, приложенном с камер наблюдения, видно, что голубой микроавтобус на полном ходу влетел в движущийся по главной дороге кроссовер. Из-за удара транспорт не только отнесло в сторону, но и опрокинуло. У черного автомобиля сильно подбит бампер, большая его часть попросту отсутствует. О состоянии водителей пока что ничего не известно.