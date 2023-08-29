Полтавченко покинул пост председателя совета директоров «ОСК» Петербурга. Фото: t.me/GSPoltavchenko
В петербургской «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) продолжаются кадровые перестройки. В этот раз свой пост покинул Георгий Полтавченко. Об этом уже бывший глава совета директоров компании сообщил в своем телеграм-канале.
– Я завершаю свою деятельность в должности председателя совета директоров АО «ОСК». Конечно, хочу искренне поблагодарить всех за совместную работу. Очень горжусь, что на протяжении долгих лет мы общими усилиями строили сильный Флот нашей Страны, – уточнил экс-председатель.
Полтавченко отметил, что верит в «успех и новые трудовые победы» корпорации. Но причины своего ухода не объяснил. Напомним, общественник находился в кресле главы совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» в течение пяти лет – с 2018 года. До этого целых семи лет занимал должность губернатора Северной столицы.
Ранее spb.kp.ru писала, что главой Объединенной судостроительной компании Петербурга стал Андрей Пучков.