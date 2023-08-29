Малый и средний бизнес Петербурга получит беззалоговые займы до пяти млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге разработали новые городские меры поддержки предпринимателей. В этот раз Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего бизнеса утвердил программу выдачи беззалоговых займов компаниям, работающим в сфере легкой промышленности и дизайна. Сумма кредитов составила от 50 тысяч до пяти миллионов рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

– Микрозаймы на условиях полной обеспеченности можно получить на срок от трех до 36 месяцев. Процентные ставки по договору в зависимости от условий составят один, три или пять процентов, – уточнил чиновник.

Поляков уточнил, что потратить деньги можно на открытие магазина, шоу-рума, островка или корнера на территории нежилых объектов Петербурга. Кроме того, в целях могут быть указаны инвестиции и текущие расходы. Беспроцентно погасить займ можно в течение шести месяцев.