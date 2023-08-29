Кроссовер на полном ходу сбил пешехода на трассе «Сортавала» в Ленобласти. Фото: t.me/prok_lenobl

Приозерская городская прокуратура проверит жесткое ДТП, случившееся на 86-м километре трассы «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Как предварительно сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, водитель, находившийся за рулем Ford Explorer, на полном ходу сбил пешехода.

– Городская прокуратура координирует деятельность органов и других служб на месте дорожно-транспортного происшествия, – уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уточнили сотрудники ведомства, кроссовер с полуприцепом ехал от поселка около железнодорожной станции Громово в направлении Приозерска. Но, по неизвестным причинам наехал на идущего по краю проезжей части попутно пешехода. О состоянии пострадавшего мужчины пока что ничего неизвестно.

Ранее spb.kp.ru писала, что женщина погибла в ДТП с грузовиком и легковушкой на трассе «Сортавала» под Петербургом.