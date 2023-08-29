Пьяный гонщик из Петербурга протаранил столб и пустился в бегство

Пьяный гонщика из Петербурга протаранил столб и пустился в бегство. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне ночью по улице Руставели инспекторы ГИБДД попытались остановить легковушку. Но пьяный водитель автомобиля вдавил в пол педаль газа и попытался скрыться. Во время погони он протаранил столб, бросил машину и попытался убежать на своих двоих. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Чтобы остановить лихача, правоохранители выстрелили в воздух. Когда предупреждения не сработали, огонь открыли по колесам иномарки, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Но пробитые покрышки не остановили нарушителя. Продолжая побег, он влетел в опору освещения на улице Советов во Всеволожском районе Ленобласти. После этого автолюбитель бросил автомобиль и пассажира, затем скрылся в лесополосе. Но его все равно задержали и составили несколько административных протоколов. Транспорт поместили на спецстоянку.