23 тысячи детей родилось за первые шесть месяцев 2023 года в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге фиксируют положительную демографическую динамику. В Северной столице за первые полгода родилось более 23 тысяч малышей. Этот показатель оказался на полторы тысячи выше, чем годом ранее. Об этом пишет «Петербургский Дневник» со ссылкой на председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

– Подобный прирост объясняется демографическим провалом 30-летней давности. Кроме того, на сегодняшний день сильно сократилось количество женщин, готовых к материнству, – цитирует главу КЭПиСП Петербурга издание.

По словам Алексея Зырянова, заметно снижается и уровень смертности. За первое полугодие 2023 года население города сократилось 29,5 тысячи человек. По сравнению с минувшим годом показатель уменьшился на целых пять тысяч местных жителей. Всего в Северной столице к концу августа 2023 года живет порядка 5,59 миллиона человек.