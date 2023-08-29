Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП на улице Орбели в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП

Вместе с последним летним месяцев заканчивается и мотосезон в Петербурге. Финишируют пилоты двухколесных коней практически также, как и стартовали: с переломами и травмами. Одного из таких байкеров в больницу госпитализировали сегодня, после ДТП с иномаркой. Фотографии с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Водителя мотоцикла Kawasaki увезли на скорой после ДТП на перекрестке улицы Орбели и второго Муринского проспекта, – уточнили свидетели происшествия.

С их слов, развернувшаяся на пересечении улиц картина далеко не подходит слабонервным. Один из очевидцев рассказал, что от столкновения с автомобилем мотоциклиста выкинуло из «седла» на несколько метров. Точной информации о состоянии байкера пока что нет. Другие мотоциклисты ищут свидетелей с видеорегистраторами для дальнейшего разбирательства.