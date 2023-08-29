2,5 тысячи ртутных ламп собрали в Выборгском районе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Выборгского района Петербурга рассказали о бесхозной свалке ртутьсодержащих отходов в Парголово. На сообщение отреагировали сотрудники аварийной службы «Экострой». Всего экологи собрали и вывезли 2,5 тысячи ртутных ламп, а также 60 килограм ртутьсодержащих отходов. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

– Экологи замерили концентрацию паров ртути в воздухе. Превышения допустимого уровня не зафиксировали, – рассказали в пресс-службе организации.

Напомним, в Петербурге работает система приема опасных отходов от населения. На постоянной основе функционируют 18 экологических пунктов, два экомобиля и 505 экотерминалов. Адреса их расположения, а также расписание движения и полный перечень принимаемых опасных отходов доступны на Экологическом портале в разделе «Опасные отходы».