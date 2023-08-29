Ленинградец погрузился на глубину в 134 метра и побил мировой рекорд. Фото: freediving.ru

Спортсмен из Ленинградской области Андрей Матвеенко побил мировой рекорд. Он приехал на остров Роатан, где поучаствовал в чемпионате мира по фридайвингу. Мужчина погрузился на 134 метра и занял второе место в дисциплине с моноластами и ластами. Об этом пишет «Online47» со ссылкой на центр спортивной подготовки региона.

– В минувшие выходные в Гондурасе прошли масштабные соревнования по фридайвингу по правилам CMAS 2023. Спортсмены соревновались в четырех дисциплинах: CWT (моноласта или ласты); FIM (по тросу на руках); CNF (без ласт, брасс); CWTB (в раздельных ластах), – цитирует представителей организации издание.

Андрей Матвеенко также взял «бронзу» в дисциплине FIM. К сожалению, его рекорд продержался лишь пять минут. А ближе к морскому дну оказался волгоградский любитель глубины Алексей Молчанов. Он опустился на 136 метров и занял вершину пьедестала.