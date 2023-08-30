Пьяный петербуржец попытался уйти от полицейской погони и врезался в столб

Пьяный лихач врезался в столб в Ленобласти, уходя от полицейской погони. Фото: Олег ЗОЛОТО

Внимание полицейских ночью на 29 августа привлекла иномарка, которая ехала по улице Руставели в Петербурге. Правоохранители попросили водителя остановиться, но тот лишь прибавил скорость и попытался скрыться. За ним началась погоня. Автолюбитель нарушал ПДД, что создавало угрозу для других участников дорожного движения. Поэтому полицейские решили выстрелить по колесам машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Несмотря на полученные повреждения покрышек, находившийся за рулем мужчина продолжал свой путь, пока не совершил наезд на опору освещения у дома 70 по улице Советов поселка Токсово Ленобласти, - добавили в ведомстве.

Но сдаваться правоохранителям водитель сразу не стал. Он выбежал из иномарки и скрылся в лесу, оставив в авто 31-летнего пассажира. Но блуждать между деревьями долго мужчина не стал и спустя некоторое время вышел на дорогу недалеко от места ДТП. Полицейские задержали лихача. Им оказался 25-летний пьяный петербуржец. В отношении молодого человека составили несколько административных протоколов, а иномарку увезли на спецстоянку.