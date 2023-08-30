Дожди с грозами: Теплый атмосферный фронт испортит погоду в Петербурге 30 августа

Пасмурная погода с теплом до +24 градусов ожидается в Петербурге 30 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погоду в Петербурге в среду, 30 августа, испортит надвигающийся теплый атмосферный фронт. Вместе с ним в город придут дожди с грозами. Однако температура в Северной столице останется комфортной - воздух прогреется до +24 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня на погоду в Северной столице окажет влияние приближающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт. Он принесет в регион обширные облачный поля, а с середины дня вызовет кратковременные дожди местами переходящие в грозовое состояние, - указал синоптик.

Ветер подует с юго-востока, развивая скорость от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 754 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Последний летний день преподнесет Северной столицы тепло до +28 градусов. Однако 31 августа в городе также ожидаются короткие грозовые дожди.