Трехмесячный мальчик умер, упав с рук отца в Ленобласти

Трехмесячный мальчик упал с рук отца и умер спустя час в больнице в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 29 августа в тяжелом состоянии из села Колчаново в Ленобласти в больницу увезли трехмесячного мальчика. Оказалось, молодой отец случайно уронил новорожденного на пол. Несмотря на усилия врачей, спасти грудничка не удалось. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Грудничка доставили в районную больницу с кататравмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, отеком головного мозга и множественными переломами костей черепа. Через час мальчик скончался, - передает источник.

В связи с трагедией правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчине выбрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.

Известно, что матери погибшего мальчика 18 лет, а отцу 21 год. Оба безработные. При этом семья считается неполной, так как официально девушка признана матерью-одиночкой.