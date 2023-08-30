Пенсионерка заложила квартиру в Петербурге и отдала мошенникам 5 млн рублей

Пожилая петербурженка отдала мошенникам 5 млн рублей, взятых в кредит. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Некоторые пенсионеры легко поддаются убеждению, поэтому мошенники часто выбирают своими жертвами пожилых людей. Одной из таких стала 70-летняя жительница Приморского района Петербурга. На протяжении двух недель ей звонили аферисты. Представившись сотрудниками Центробанка РФ, они убедили петербурженку, что ее деньги находятся в опасности. Женщина доверилась мошенникам и отдала им 5 млн рублей, взятых в кредит под залог квартиры. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Неизвестные звонили пенсионерке с 27 июля по 10 августа на мобильный телефон через приложение. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств аферисты убедили пожилую петербурженку взять кредит на сумму 5 млн рублей под залог квартиры и перевести их различными транзакциями на указанные ими счета, - уточнил источник.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Преступников разыскивают.