Двухмесячная девочка внезапно умерла в Ленобласти

Двухмесячная девочка внезапно умерла после кормления в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тихвине Ленобласти 29 августа внезапно умерла двухмесячная девочка. Родители около 5:30 покормили дочку и легли спать. А около девяти часов утра отец зашел проведать малышку, но та не подавала признаков жизни. Ей вызвали скорую помощь, но медики ничем не могли помочь новорожденной, так как она была мертва. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Скорая помощь была вызвана в квартиру в третьем микрорайоне 29 августа в начале десятого утра. Медики констатировали смерть двухмесячной девочки. На теле ребенка нет внешних признаков насильственной смерти, - передает источник.

Тело девочки направили в морг, чтобы установить причину смерти. Известно, что семья благополучная и не состоит на учете. Матери погибшей девочки 31 год, а отцу - 26 лет. Оба безработные.

Ранее spb.kp.ru писал, что в Ленобласти трехмесячный мальчик упал на пол с рук отца и получил тяжелые травмы. Малыша увезли в больницу, но спасти его не удалось.