21 магистраль начнут ремонтировать в Петербурге в сентябре

21 дорогу начнут ремонтировать в Петербурге в начале осени. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжается ремонт дорог общего пользования. В планах на 2023 год заменить верхний слой асфальта почти на 250 километров. На эти цели в городском бюджете предусмотрели 12,2 млрд рублей. В частности, в сентябре в Северной столицы начнут обновлять дорожное покрытие на 21 магистрали. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, в начале осени дорожники приступят к ремонту на проспектах Ветеранов, Непокоренных, Пискаревский, Сизова, Дворцовый, Обуховской обороны, Витебский, на улицах Кржижановского, Наличная, Блохина, Чугунная, Васильковая, Щербакова, Мичурина, Парковая, на Приморском, Горском, Левашовском и Красносельском шоссе, а также на набережных реки Смоленки и Черной речки. Всего специалистам предстоит обновить порядка 45 километров.

- Во время ремонта особое внимание будет уделено организации безопасности дорожного движения на участках. Просим водителей с понимаем отнестись к текущему ремонту дорог и заранее планировать свой ежедневный маршрут, - добавили в комитете