Житель Ленобласти убил соседа и заявил полиции, что тот упал с высоты

Жителя Ленобласти заподозрили в убийстве соседа после звонка в полицию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

64-летнего жителя Ленобласти подозревают в убийстве соседа. Он позвонил в полицию и рассказал, что при разборке дома в поселке Яблоновка Приозерского района с высоты упал человек. А когда на место прибыли правоохранители, то оказалось, что мужчина умер вовсе не от падения. В него вонзили нож. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Полицейские на чердаке нежилого дома обнаружили труп 50-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти: проникающей колото-резанной раной груди. На месте происшествия по подозрению в причастности к преступлению задержан 64-летний заявитель. Он доставлен в полицию, - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.