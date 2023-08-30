Лицей в виде корабля на 550 мест построят в Кронштадте

Новый лицей, напоминающий огромный корабль, появится в Кронштадте в 2024 году. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Кронштадте в 2024 году откроют новый лицей, который сможет принять в себя 550 учеников. Планируется, что там будет 22 учебных класса, два бассейна, большой и малый спортивные залы, библиотека с читальным залом, мастерские и актовый зал. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Строительство нового лицея - важный шаг в развитии социальной инфраструктуры района. Он создается в соответствии с высокими петербургскими стандартами образовательных учреждений, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Главной изюминкой лицея станет его форма - с фасадной части здание будет напоминать огромный корабль. Такое решение приняли для того, чтобы новая школа вписывалась в общую стилистическую концепцию «Острова фортов».

Также до конца 2026 года в Кронштадте планируют построить два жилых квартала, в которых будет два детских сада на 50 и 150 мест и кабинет врачей общей практики.