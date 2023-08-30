Суд Петербурга приговорил к 8 годам колонии экс-чиновника Минкультуры по «делу реставраторов»

Экс-чиновнику Минкультуры дали 8 лет колонии по «делу реставраторов». Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил бывшего чиновника Министерства культуры Бориса Мазо к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Такой строк он получил по так называемому «делу реставраторов».

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей. По совокупности приговоров - 8,5 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Мазо вину не признал, возместил 500 000 рублей, - передает пресс-служба.

Напомним, что по «делу реставраторов» проходило сразу несколько человек, в том числе экс-замминистра культуры Григорий Пирусов. В 2015 году он вместе с Мазо, тогда занимавшего пост директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры сговорились и заключили контракт на ремонт Эрмитажа. А в ходе его исполнения похитили более 900 млн рублей, из которых 800 млн рублей отмыли.