У петербуржца угнали люксовый кроссовер почти за 12 млн рублей

Неизвестный угнал кроссовер петербуржца почти за 12 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителю Невского района Петербурга крупно не повезло. За один вечер он лишился сразу двух люксовых кроссоверов, один из которых принадлежал ему, а другой - компании, где он работает адвокатом. Общая сумма ущерба составила более 14 млн рублей. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом пишет «Мойка78».

- К правоохранителям обратился горожанин, работающий адвокатом в одной из компаний Северной столицы. Он рассказал сотрудникам, что у дома, где проживает, припарковал два кроссовера. Однако накануне он заметил их пропажу. Неизвестный угнал его личный серый Genesis GV80 почти за 12 млн рублей и темно-синий Genesis GV70 за 2,6 млн рублей, - добавил источник.

Как выяснилось, обе машины застрахованы, но не оснащены сигнализацией. А у дома, где были припаркованы автомобили, отсутствует видеонаблюдение.