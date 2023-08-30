Около двух тысяч бездомных собак насчитали в Петербурге

На улицах Петербурга живут около двух тысяч бездомных собак. Фото: Олег ЗОЛОТО

На данный момент около двух тысяч собак живут на улицах Петербурга. В основном бездомных животных можно встретить на окраинах и в промышленных зонах города. Причем чаще всего они выбирают для жизни закрытые территории, такие как стройки, кладбища и садоводческие хозяйства. Об этом рассказал начальник Управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев, пишет «Петербургский дневник».

- Отдельные опасения вызывают собаки на самовыгуле. Они хоть и не подпадают под категорию безнадзорных животных, но опасность также представляют. Отмечу, что бездомные животные не могут выжить без кормовой базы. Многие люди реализуют свои представления о доброте, подкармливая их, но не забирая домой, - рассказал Андреев.

Что касается кошек, то их в городе огромное количество. Чаще всего они живут в подвалах. Местные жители их также активно подкармливают, что приводит к конфликтным ситуациям, отметил Андреев. Однако кошки остаются неотъемлемой частью истории Северной столицы, ведь сыграли важную роль в послеблокадное время.