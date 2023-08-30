12-летняя девочка и 16-летний мальчик пропали в Петербурге

Двое подростков разыскивают в Петербурге с 29 августа. Фото: «Лиза Алерт»

В Петербурге второй день ищут 12-летнюю девочку и 16-летнего мальчика. Подростки ушли из дома 29 августа и не вернулись. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они разместили у себя в соцсетях ориентировки на детей и просят всех неравнодушных помочь в поисках.

- Девочка ростом 140 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и серыми глазами. В день пропажи была одета в розовую кофту, темные джинсы и, предположительно, в резиновые шлепки, - говорится в ориентировке.

Рост парня составляет 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, с русыми волосами и серыми глазами. Когда уходил из дома, был одет в темно-синюю толстовку, белую футболку, темные джинсы и кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавших подростках, обратиться на горячую линию отряда, либо позвонить в 112. Отмечается, что дети могут находиться в любом районе Петербурга.