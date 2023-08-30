Таможенники Петербурга изъяли рыбу на 1,6 млн рублей у москвича-контрабандиста

У коммерсанта из Москвы изъяли крупную партию рыбы в Петербурге. Фото: Александр ГЛУЗ

Перемахнуть через границу вместе с товаром на 1,6 миллиона рублей попытался 47-летний житель Москвы. Сделать незаметно это у коммерческого директора компании, занимающейся оптовой торговлей, несмотря на должность, не вышло. Товар из 360 коробок москвич попытался скрыть за заявленной в декларации продукцией, но не получилось. Контрабандиста задержали в Петербурге сотрудники Балтийской таможни, а потом передали в руки коллег-полицейских из УТ на транспорте МВД по СЗФО, которые возбудили на него уголовное дело.

- Всего было изъято 360 коробок незаявленных товаров. Среди них: горбуша соломка вяленая – 100 коробок, вобла вяленная – 52 коробки, лещ тушка сушеная 80 коробок, горбуша соломка вяленная – 68 коробок, вобла тушка сушеная – 60 коробок, - сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

К слову, приобрел товар предприниматель в столице и планировал отправить по воде за границу для продажи, а бумажной волокитой решил пренебречь. За свою хитрость москвичу досталось уголовное дело за контрабанду стратегически важных ресурсов. Максимальное наказание по статье – семь лет лишения свободы.