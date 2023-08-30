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НовостиОбщество30 августа 2023 11:24

В МЧС предупредили о ливнях с грозами и градом в Петербурге 31 августа

При грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Ливни с грозами и град ожидаются в Петербурге 31 августа.

Ливни с грозами и град ожидаются в Петербурге 31 августа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Непогода ожидается в Петербурге в последний летний день. Как предупредили в городском МЧС, 31 августа в Северной столице местами пройдут ливни и грозы, а также град. При этом в городе будет бушевать ветер. При грозе он может разогнаться до 20 метров в секунду.

- Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 31 августа в Северной столице местами ожидаются ливни, грозы, град, при грозе порывы ветра до 20 метров в секунду, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов говорил, что в Северной столице в последний день лета температура может подняться до +30 градусов. А 1 сентября хоть и будет немного холоднее, но все же достаточно тепло. Воздух в первый день осени прогреется до +20 градусов.