Власти Лодейного Поля похитили более 2,6 млн рублей при установке скамеек

В администрации Лодейного Поля похитили более 2,6 млн рублей из бюджета Ленобласти на установке лавочек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В администрации Лодейного Поля 30 августа прошли обыски. Такого внимания полицейские удостоили чиновников из-за того, что власти города в 26 раз завысили стоимость уличных скамеек. Как оказалось, в июне 2022 года администрация заключила контракт на покупку и установку трехъярусных скамеек и амфитеатра, которые должны были появиться на набережной реки Свирь. На работы отводилось более 2,7 млн рублей. Однако власти потратили на это всего порядка 105 тысяч рублей, а «сэкономленные» деньги чиновники похитили. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Проведенные полицией мероприятия выявили, что вместо указанных в контракте объектов были установлены скамейки кустарного производства, стоимость которых составляет всего 104,5 тысячи рублей, не соответствующие, к тому же, требованиям технических регламентов. Таким образом бюджету Ленобласти был нанесен ущерб на сумму более 2,6 млн рублей, - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. В ходе обысков изъяли документы и предметы, представляющие интерес для следствия. А некоторых чиновников, которые могут иметь отношение к хищению денег из бюджета, доставили в следственные органы.