Бизнесмен и участковый незаконно вырубили участок леса в Приозерске

СК встал на защиту деревьев в Приозерске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Деревьев в лесах Приозерска поубавилось. Находчивый предприниматель решил, что в лесном фонде их много, пропажи никто и не заметит. Горе-дровосек привлек участкового лесничества, чтобы было легче ориентироваться на местности. Лесник, досконально зная свой район, подобрал самое выгодное для незаконной рубки деревьев место. Сделал он это за обещанное вознаграждение в 160 тысяч рублей, но в итоге денег так и не увидел.

- С 22 декабря 2022 года по 2 января 2023 на место вырубки доставили лесозаготовительный комплекс, с помощью которого предприниматель незаконно срубил два участка лесного фонда, - сообщает пресс-служба СК по Ленобласти.

Но довести дело до конца и продать древесину не удалось, в дело вмешалась полиция. Теперь находчивого предпринимателя обвиняют в приготовлении к даче взятки и незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере. Уголовное дело с обвинительным заключением уже отправили в суд на рассмотрение.