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НовостиОбщество30 августа 2023 12:26

Зону платной парковки начали обустраивать в Василеостровском районе Петербурга

На 118 улицах установят более 3,8 тысячи дорожных знаков
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Василеостровском районе Петербурга начали обустраивать зону платной парковки.

В Василеостровском районе Петербурга начали обустраивать зону платной парковки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Василеостровском районе Петербурга приступили к обустройству зоны платной парковки. Специалисты наносят разметку, устанавливают дорожные знаки, информационные таблички и паркоматы. Об этом сообщает комитет по транспорту.

- Всего на 118 улицах Василеостровского района к 1 ноября появятся более 3,8 тысячи дорожных знаков, порядка тысячи информационных табличек, 80 паркоматов и свыше 5,6 тысячи квадратных метров дорожной разметки белого и синего цвета, - уточнили в ведомстве.

Кстати, зона платной парковки протянется только до Наличной улицы, а на 30 улицах намывной территории ее не будет. Напомним, что в районе появится пять парковочных зон - «Васильевский», «Гавань», «Остров Декабристов», «Муниципальный округ №7» и «Морской». Парковочные разрешения будут действовать во всех зонах. А оформить их жители района могут с 1 сентября.