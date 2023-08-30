Зону платной парковки начали обустраивать в Василеостровском районе Петербурга

В Василеостровском районе Петербурга начали обустраивать зону платной парковки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Василеостровском районе Петербурга приступили к обустройству зоны платной парковки. Специалисты наносят разметку, устанавливают дорожные знаки, информационные таблички и паркоматы. Об этом сообщает комитет по транспорту.

- Всего на 118 улицах Василеостровского района к 1 ноября появятся более 3,8 тысячи дорожных знаков, порядка тысячи информационных табличек, 80 паркоматов и свыше 5,6 тысячи квадратных метров дорожной разметки белого и синего цвета, - уточнили в ведомстве.

Кстати, зона платной парковки протянется только до Наличной улицы, а на 30 улицах намывной территории ее не будет. Напомним, что в районе появится пять парковочных зон - «Васильевский», «Гавань», «Остров Декабристов», «Муниципальный округ №7» и «Морской». Парковочные разрешения будут действовать во всех зонах. А оформить их жители района могут с 1 сентября.