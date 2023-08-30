Три новых завода построят в Особой экономической зоне Петербурга

В Особой экономической зоне Петербурга построят три завода. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Особой экономической зоне Петербурга появится три новых предприятия. Общий объем инвестиций в строительство превысил 4 млрд рублей. Так, там планируют возвести завод по разработке и производству электроники, завод по производству автоматизированных складских, подъемно-транспортных и робототехнических систем, а также завод по разработке и производству дженериков и инновационных препаратов, аналогов которых нет в России. Предприятия смогут обеспечить работой порядка 650 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Предприятия Особой экономической зоны очень важны для города: они строят современные высокотехнологичные производства, отчисляют выплаты в бюджет, создают высокооплачиваемые рабочие места - идут в ногу со временем, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что экспертный совет Особой экономической зоны одобрил эти три инвестиционных проекта.