«Подожди, Зай, мы в машине Росгвардии»: Рожающую женщину отвезли с мигалками в больницу во Всеволожске

Росгвардейцы помогли рожающей женщине добраться до больницы во Всеволожске. Фото: t.me/rosgvard78

У жительницы Всеволожска утром 30 августа внезапно начались схватки. В этот момент она находилась не дома, а вместе с супругом шла по Октябрьскому проспекту. Боль оказалось настолько сильной, что женщина легла на землю, а муж растерялся и не смог оперативно вызвать скорую помощь. К счастью, склонившегося над роженицей мужчину заметили росгвардейцы. Они аккуратно перенесли женщину в машину и с мигалками доставили в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

- Подожди, Зай, подожди! Только не рожай в машине у людей. Зай, тебя с мигалками везет Росгвардия, - пытался успокоить супругу мужчина.

При этом мужчина и сам перепугался. Но росгвардецы его заверили, что роды так быстро не происходят. Также по пути сотрудники ведомства связались с больницей и, когда они приехали, врачи уже ждали роженицу.

- Сотрудники Росгвардии за три минуты доставили семейную пару в роддом клинической межрайонной больницы на Колтушском шоссе и передали медикам, - добавили в пресс-службе.