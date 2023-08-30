Роботы проверили рекордные 22 километра теплосетей за летний сезон в Петербурге

Роботы нашли кучу дефектов на теплосетях Петербурга. Фото: ГУП «ТЭК СПб»

В Петербурге заранее начали готовиться к отопительному сезону. С 11 мая по 25 августа роботы проверяли на надежность трубопроводы. Итог плодотворной работы – просканированы рекордные 22 километра теплосетей. Это в два раза больше результатов прошлого года.

- Проходя по трубопроводам, робот находит места, где стенки стали тоньше, и помогает предугадать дефект. Такой метод диагностики минимизирует земляные работы с возможным ограничением дорожного движения, - рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Роботом управляют с помощью компьютера. Фото: ГУП «ТЭК СПб»

Роботизированные комплексы выявили 1732 дефекта тепловых сетей, а теплоэнергетики заменили 1000 метров поврежденных участков тепломагистрали. Всего за три с половиной месяца проверили восемь районов Петербурга: Приморский, Выборгский, Красногвардейский, Кронштадтский, Невский, Красносельский, Пушкинский и Колпинский. В общей сложности, обеспечили надежность теплоснабжения на грядущие холода более 2000 зданий и около миллиона человек.