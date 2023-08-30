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НовостиОбщество30 августа 2023 14:17

Три станции мониторинга воздуха обновили в Петербурге

К 2025 году их количество увеличиться до 30
Татьяна САРАНА
В Петербурге обновили три станции мониторинга качества воздуха. Фото: комитет по природопользованию Петербурга

В Петербурге обновили три станции мониторинга качества воздуха. Фото: комитет по природопользованию Петербурга

Первые три станции мониторинга воздуха обновили в Санкт-Петербурге. Их установили на проспекте Ветеранов, на Канонерском острове и на Малой Балканской улице во Фрунзенском районе. К 2025 году Смольный планирует заменить все существующие станции на новые и увеличить их общее количество с 25 до 30, о чем сообщают в пресс-службе комитета по природопользованию.

Новые станции будут больше оснащены технически и позволят точнее анализировать показатели качества окружающей среды. Количество компонентов мониторинга увеличится с базовых шести до 23 новых параметров.

- Экологический мониторинг позволяет вовремя увидеть проблему, определить целесообразность и приоритетность природоохранных мероприятий, а также показывает, насколько эффективны принимаемые меры, - подчеркнул важность мониторинга экологических данных председатель комитета по природопользованию Александр Герман.

Станции будут собирать в Санкт-Петербурге, их производством займется российская компания. Гарантийный срок станций составит шесть лет.