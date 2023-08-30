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НовостиПроисшествия30 августа 2023 14:30

Петербурженку приговорили к шести годам колонии за дискредитацию армии

Активистку из «Мирного сопротивления» Петербурга приговорили к шести годам колонии за фейки об армии
Элеонора КУРЮМОВА
Петербурженку приговорили к шести годам колонии за дискредитацию армии.

Петербурженку приговорили к шести годам колонии за дискредитацию армии.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировский районный суд Петербурга приговорил активистку сообщества «Демократический Петербург – Мирное Сопротивление» к шести годам колонии общего режима. Как установили следователи, девушка распространяла в социальной сети ВКонтакте фейковые новости об армии. Поэтому ранее ее обвиняли в распространении ложной информации о действиях ВС РФ из-за политической ненависти или вражды. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Осужденная вину не признала. Суд также запретил ей размещать публикации в Интернете в течение трех лет, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее Кировский суд Петербурга отправил осужденную под стражу. В СИЗО активиста провела больше года – с мая 2022. Фейки, по мнению следователей, она распространяла совместно и согласованно с другими неизвестными лицами. Из-за этого в квартире петербурженки прошли обыски.