Девятиклассница сбила 5-летнего ребенка на улице Шаврова в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне маленький ребенок на улице Шаврова попал в жесткое ДТП с самокатом. Его сбила девятиклассница, разъезжающая на маломобильном транспорте по двору. Из-за этого пятилетний мальчик серьезно пострадал и попал в одну из больниц Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Подросток на самокате не заметила ребенка, выбежавшего из-за припаркованных автомобилей. Полицейские Приморского района проводят проверку из-за столкновения, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Из-за аварии мальчику потребовалась помощь медиков. Ребенка с различными травмами госпитализировали в больницу. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Ранее spb.kp.ru писала, что в Петербурге начали останавливать самокатчиков-нарушителей ПДД. Сейчас в городе выписали более 2,5 тысячи штрафов.