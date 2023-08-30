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НовостиПроисшествия30 августа 2023 15:25

Четырех байкеров оштрафовали во время рейда за грубые нарушение ПДД в Петербурге

Мотоциклистов Петербурга начали проверять инспекторы ГИБДД после жесткого ДТП
Элеонора КУРЮМОВА
Четырех мотоциклистов оштрафовали во время рейда за грубые нарушение ПДД в Петербурге.

Четырех мотоциклистов оштрафовали во время рейда за грубые нарушение ПДД в Петербурге.

В Петербурге начались профилактические моторейды. Причиной внезапной проверки байкеров стала жесткое ДТП с серьезно пострадавшим пилотом, случившееся накануне. За время контрольных мероприятий сотрудники ГИБДД оштрафовали четырех мотоциклистов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– За два дня специалисты проверили порядка 30 байкеров. На двух водителей составили протокола за езду без прав. Еще одного пилота привлекли к ответственности за езду без экипировки. Другого – за неостановку по требования инспектора, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что накануне в Гатчинском районе 27-летний мужчина, автолюбитель «Форд Мондео» не уступил дорогу при повороте и подмял под колеса мотоцикл «Хонда». Управлял двухколесным конем 45-летний местный житель, ранее лишенный прав. Поэтому в госавтоинспекции гонщикам вновь рассказали о важности ПДД.