Четырех байкеров оштрафовали во время рейда за грубые нарушение ПДД в Петербурге

Четырех мотоциклистов оштрафовали во время рейда за грубые нарушение ПДД в Петербурге.

В Петербурге начались профилактические моторейды. Причиной внезапной проверки байкеров стала жесткое ДТП с серьезно пострадавшим пилотом, случившееся накануне. За время контрольных мероприятий сотрудники ГИБДД оштрафовали четырех мотоциклистов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– За два дня специалисты проверили порядка 30 байкеров. На двух водителей составили протокола за езду без прав. Еще одного пилота привлекли к ответственности за езду без экипировки. Другого – за неостановку по требования инспектора, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что накануне в Гатчинском районе 27-летний мужчина, автолюбитель «Форд Мондео» не уступил дорогу при повороте и подмял под колеса мотоцикл «Хонда». Управлял двухколесным конем 45-летний местный житель, ранее лишенный прав. Поэтому в госавтоинспекции гонщикам вновь рассказали о важности ПДД.