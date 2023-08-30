Минимум 60% петербуржцев планируют вакцинировать от гриппа. Фото: t.me/rpn_78

В Петербурге с конца августа стартовала прививочная кампании перед сезоном гриппов и ОРВИ. Вакцинировать планируют не менее 60 процентов населения города на Неве. Для этого в Северной столице уже открылись профилактические пункты. Об этом заявили в региональном Роспотребнадзоре.

– По постановлению главного государственного санитарного врача, чтобы снизить распространение заболеваемости, необходимо привить минимум 60 процентов совокупного населения, а также более 75 процентов горожан, находящихся в группе риска, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Особое внимание уделят детям, беременным женщинам, петербуржцам, страдающим хроническими заболеваниями, пенсионерам, медикам и педагогам.

Вакцинироваться рекомендуют минимум один раз в год в начале осени, чтобы сформировать иммунитет перед эпидемическим периодом.