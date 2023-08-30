Доходный дом Лесниковых на Херсонской улице Петербурга продали на аукционе. Фото: t.me/RAD_novosty_torgov

В Петербурге с молотка пустили доходный дом Лесниковых. Торги прошли по заказу «Почты России». Здание продали вдвое дороже, чем изначально заявлялось: 132,59 против 64,68 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

– Площадь объекта 1868 года постройки, расположенный на Херсонской улице, составила 1166,8 метра квадратных. В собственности Петербурга осталась постройка площадью 40 «квадратов», – уточнили в пресс-службе организации.

В торгах приняли участие восемь претендентов. Глава отдела по работе с корпоративными клиентами РАД Елена Тарасова отметила, что подобные сделки говорят о хорошем инвестиционном климате в Петербурге. Историческое здание отреставрируют и дадут ему новую жизнь, Как сообщили в пресс-службе РАД, его планируют переобустроить под новый бутик-отель или апарт-комплекс.