Экс-иеромонаха могут отправить на семь лет в колонию Петербурга за фейки об армии

Экс-иеромонаха РПЦ могут отправить в колонию Петербурга на семь лет за фейки об армии. Фото: Youtube-канал Курмоярова

Сторона обвинения просит отправить бывшего иеромонаха РПЦ Иоанна Курмоярова в колонию на семь лет. Мужчину обвиняют в распространении фейковой информации об армии. Уголовное дело на экс-духовника завели еще год назад. Об этом spb.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Курмояров, как установили следователи, в различных соцсетях размещал видео с ложной информацией о ВС РФ, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчина в своих роликах предлагал объявить акцию гражданского неповиновения, рассуждал о судьбе российских военных, а также «разоблачал ложь кремлевской пропаганды». Сыскав где-то благословение, он указывал, кто отправиться в ад, а кто – в рай. Более того, собирал средства с тех, кто хочет «верить разумно». Точное значение такого действия он не уточнял.

Духовнику могло грозить до десяти лет колонии. Но он раскаялся и признал вину. Прокурор попросил также закрыть доступ в Интернет для нарушителя на два года.