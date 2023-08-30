Искусственный интеллект поможет работникам ЗАГСа Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отделе ЗАГС Невского района появился новый работник – искусственный интеллект. Он будет заниматься переадресацией входящих звонков и рассказывать о режиме работы. Об этом рассказали в пресс-службе профильного комитета.

– Позвонить в отделение теперь можно по единому телефонному номеру 8 812 246 88 99. Использование виртуального колл-центра верно распределит нагрузку между специалистами и сократит ожидание ответа и оставшихся без него вызовов, – уточнили в пресс-службе комитета по делам ЗАГС.

Кроме того, система покажет самые актуальные для жителей города вопросы. В перспективе эксперты «обучат» помощник отвечать на вопросы без работников ЗАГСа. При успехе пилотного помощника, проект масштабируют на другие отделы и дворцы бракосочетания.

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