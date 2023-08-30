Житель Карелии незаконно пересек границу с Финляндией и запросил убежище. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пограничники отметили первый случай незаконного пересечения сухопутной границы между Россией и Финляндией. Мужчина проник на границу иностранного государства из Северной Карелии и попросил убежища. Об этом пишет зарубежное издание Yle без уточнения, какой именно приют запросил подозреваемый.

– Сотрудники пограничной службы Северной Карелии задержали нарушителя в непосредственной близости от границы, – пишет издание.

Правоохранители из-за обнаруженного беглеца, как передает СМИ, начали предварительное расследование. Представители пограничной охраны Северной Карелии вместе с российским коллегой в Суоярви рассматривают дело.

Ранее spb.kp.ru писала, что прием заявлений на финские визы откроется в Петербурге и других городах Северо-Западного региона с 1 сентября. Документы можно будет подать через визовые центры VFS Global.