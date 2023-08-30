Завершены поиски 12-летней девочки и 16-летнего мальчика в Петербурге

Поиски без вести пропавших подростков завершены. Фото: «Лиза Алерт»

Радостной вестью завершились поиски двух без вести пропавших подростков. 12-летняя девочка и 16-летний мальчик ушли из дома 29 августа и не вернулись. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт», которые проверяли все свидетельства о детях в течение двух суток. О том, что еще одна поисковая операция закончилась успешно, они сообщили в своем сообществе ВКонтакте.

– Найдены. Живы. Благодарим всех за помощь, – написали активисты в публикации в социальной сети.

Проверять полученные свидетельства спасатели начали с двух часов дня. За это время ориентировки на школьников разлетелись по многочисленным сообществам и группам Петербурга. Волонтеры не распространяются о причинах исчезновения детей, исходя из этических соображений. Но благодарят всех, кто поучаствовал в тяжелой и нервной спасательной операции.